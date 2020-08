Niet een 'veilig ogend' mondkapje, maar drukte op straat zorgt ervoor dat mensen geen afstand van elkaar bewaren, aldus het Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Dat is de conclusie na eerste waarnemingen in een drukke winkelstraat, die gedaan werden voordat mondkapjes daar verplicht werden.

Onderzoekers observeerden via camerabeelden een straat in Amsterdam tussen eind mei en begin juni. Daar zagen ze dat het merendeel van de mensen de richtlijn om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren, negeren.

Ruim de helft van de geobserveerden (55 procent) hield zich in de halve minuut dat ze in beeld waren niet aan de 1,5 meter afstand. 12 procent hield zelfs minder dan 0,5 meter afstand. Gezinnen of mensen die overduidelijk uit één huishouden kwamen werden hierbij niet meegerekend.

Drukte was volgens het onderzoek een voorspellende factor voor het bewaren van afstand: hoe drukker het was in de straat, hoe minder afstand werd gehouden.

Het dragen van een mondkapje maakte echter geen verschil bij het bewaren van afstand. Ook werd geobserveerd dat 80 procent van de gebruikers hun mondkapje correct droeg, dus over mond en neus. Een kanttekening daarbij is wel dat het de vraag is of dat cijfer nog steeds klopt, nu het mondkapje geen keuze maar een plicht is.

Om welke straat het gaat willen de onderzoekers niet zeggen, omdat dat mogelijk vervolgonderzoek zou kunnen verstoren.