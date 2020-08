De agent die donderdag gewond raakte na een belaging door mensen die in Den Haag demonstreerden tegen coronamaatregelen, maakt het naar omstandigheden goed, zo meldt de politie vrijdag aan NU.nl. Op beelden was te zien dat meerdere politieagenten getrapt of geslagen werden en voorwerpen als waterflessen naar zich toe kregen gegooid.

In totaal zijn acht mensen donderdag opgepakt. Het protest begon in de middaguren en werd al snel grimmig.

De politie zag zich genoodzaakt de ingangen naar het Binnenhof en de Tweede Kamer af te sluiten. De Mobiele Eenheid (ME) kwam ter plaatse om te helpen met het 'schoonvegen' van het centrum.

Het is niet bekend waarom de groep uitgerekend donderdag demonstreerde; er werd die dag geen debat gevoerd over coronamaatregelen. De betogers riepen onder meer: "Weg met de spoedwet!" Ook waren er vlaggen met teksten als "All lives matter".

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat de beelden waarop te zien is dat agenten worden aangevallen worden onderzocht. "Er is geen enkel excuus voor geweld tegen de politie", aldus het OM.