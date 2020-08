Het verschil tussen het werkelijke aantal coronapatiënten in ziekenhuizen en het bij het RIVM bekende aantal ziekenhuisopnames is verder opgelopen, schrijft de Volkskrant vrijdag. Door drukte bij de GGD's, die het aantal ziekenhuisopnames doorgeven aan het RIVM, is een achterstand bij het nabellen van besmette patiënten ontstaan.

Deze vertraging is volgens de krant terug te zien in de cijfers: volgens de recentste cijfers van het RIVM zijn sinds 1 juli 203 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de cijfers van stichting NICE, die de door de ziekenhuizen zelf geleverde gegevens bundelt, zijn dit er echter al 353.

De vertraging bij de GGD's is ontstaan door het ruimere testbeleid, waardoor iedereen met klachten sinds 1 juni kan worden getest op het coronavirus. In het begin van de coronacrisis werden niet alle potentiële coronapatiënten getest, maar werden veel tests pas afgenomen bij een ziekenhuisopname. Deze uitslagen werden direct gemeld aan het RIVM.

Nu het testbeleid is verruimd, worden veel coronapatiënten eerder opgespoord, schrijft de krant. Een kleine groep van deze patiënten belandt vervolgens in het ziekenhuis, waar ze niet opnieuw worden getest. De GGD's krijgen deze ziekenhuisopname pas door wanneer ze naar de status van de coronapatiënt hebben geïnformeerd, waarna de ziekenhuisopname pas kan worden doorgegeven aan het RIVM.

'Ondanks vertraging komt grootste deel cijfers wel bij RIVM terecht'

De vertraging leidt ertoe dat het aantal ziekenhuisopnames wordt onderschat, zegt RIVM-epidemioloog Susan van den Hof tegen de Volkskrant. Wel benadrukt ze dat het grootste deel van de cijfers wel degelijk bij het RIVM terechtkomt, zij het met enige vertraging.

Ondanks het voornemen van de GGD's om de cijfers te actualiseren, is dat door grote drukte nog niet gelukt, ziet Van den Hof. Volgens de epidemioloog kijkt het RIVM of de cijfers van NICE wellicht ook bruikbaar zijn voor het coronadashboard.