Nog niemand is besmet geraakt met het coronavirus in een vliegtuig, zo blijkt uit de bron- en contactonderzoeken van de GGD. Dit staat in een brief die minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) donderdag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Mensen die tijdens een vlucht uiteindelijk besmettelijk bleken te zijn, hebben niemand aangestoken in een vliegtuig, zo blijkt uit de brief.

De brief die de ministers aan de Tweede Kamer stuurden bestond uit antwoorden op vragen die de Kamer stelde nadat bleek dat er in juni en juli verschillende mensen na een vlucht, thuis besmet bleken te zijn met het virus.

Op sommige plekken op Schiphol en in vliegtuigen zijn alle passagiers verplicht om een mondkapje te dragen. Ook kunnen thuiskomende reizigers zich op de luchthaven laten testen. Volgens het kabinet zijn er nu geen redenen om deze maatregelen te verscherpen.