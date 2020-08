Feike Sijbesma stopt in september met zijn werkzaamheden als speciaal gezant corona, zo maakt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) donderdag bekend.

Sijbesma, oud-topman van chemiebedrijf DSM, heeft zich als coronagezant namens het kabinet ingezet om voldoende testcapaciteit te krijgen. "Hij heeft eraan bijgedragen dat er genoeg testen beschikbaar zijn om sinds eind mei iedereen in Nederland met klachten te laten testen", aldus het ministerie van VWS.

Ook heeft hij de ontwikkelingen van mogelijke coronavaccins in kaart gebracht. De Europese Commissie heeft mede namens Nederland succesvol onderhandeld, waardoor ons land over mogelijke vaccins beschikt.

Sijbesma uitte vorige maand nog zijn ongenoegen over personen met klachten die zich niet laten testen. Ook verbaasde hij zich erover dat sommigen zich niet meer aan de coronamaatregelen houden. Hij adviseerde het kabinet stevig in te grijpen. "Stevige acties nu zijn beter dan later weer een lockdown. Dat is economisch veel verstorender", aldus Sijbesma in een interview met NRC.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) laten weten Sijbesma "zeer erkentelijk" te zijn. Het kabinet kan indien gewenst in de toekomst weer een beroep op hem doen.