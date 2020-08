De politie heeft donderdagmiddag meerdere personen opgepakt bij een demonstratie tegen coronamaatregelen in Den Haag. Een agent is gewond geraakt en meerdere agenten zijn belaagd.

Het is onbekend hoeveel personen precies aan de demonstratie meedoen. Op beelden is te zien dat het ongeveer om vijftig tot honderd betogers gaat. Ze roepen onder meer: "Weg met de spoedwet!"

Via sociale media zijn video's van confrontaties met de politie verspreid. Zo worden agenten op de Lange Poten weggedreven door een boze groep mensen. Ook worden flesjes water naar de agenten gegooid en wordt er geslagen met rugzakken.

De Mobiele Eenheid (ME) is ingezet om het gebied schoon te vegen. Eerder al werden de ingangen naar het Binnenhof en de Tweede Kamer afgesloten.

In de afgelopen maanden is in Den Haag meerdere keren gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Zo gebeurde dat op de Koekamp en op het Malieveld.