De Rijksoverheid deelt vanaf woensdag ook rioolwatergegevens via het coronadashboard. Het rioolwater in Nederland wordt sinds april door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht op de aanwezigheid van het coronavirus.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat dankzij deze data regionaal beter zicht is op nieuwe besmettingen. "Hoe meer data, hoe sneller we kunnen ingrijpen als het virus ergens oplaait."

Uit onderzoek blijkt dat het coronavirus, al voordat de patiënt klachten krijgt, in menselijke ontlasting terug te vinden kan zijn, maar dat is niet bij iedere besmette persoon het geval. Daarnaast verschilt het per persoon hoeveel virusdeeltjes terug te vinden zijn.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benadrukt dat de huidige gegevens vooral een indicatie geven van de verspreiding van het virus. Er kunnen pas conclusies aan het onderzoek worden verbonden als het onderzoek volledig loopt.

Op dit moment heeft het RIVM tachtig meetpunten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat waren er dit voorjaar nog 29. In september wordt het aantal meetpunten verder uitgebreid. Het plan is om rioolwatermonsters van bijna alle ruim driehonderd rioolwaterzuiveringsinstallaties te onderzoeken. Nu wordt het rioolwater van ongeveer tien miljoen mensen onderzocht.

De rioolwatergegevens, die niet naar individuelen te herleiden zijn, op het coronadashboard krijgen één keer per week een update. Dit is omdat de onderzoekers eens per week rioolwater testen.