De moedermelk van vrouwen die besmet zijn geraakt met het coronavirus, bevat belangrijke antistoffen tegen het coronavirus. De vinding werd gedaan door onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC.

De antistoffen in de moedermelk waren ook nog aanwezig nadat de melk werd opgewarmd, melden de onderzoekers in een persbericht. Dat is volgens de onderzoekers belangrijk, omdat pas na het opwarmen (pasteuriseren) de moedermelk bruikbaar is voor anderen.

Er is nog verder onderzoek nodig om uit te zoeken of de moedermelk bruikbaar is om COVID-19-infecties te voorkomen, bijvoorbeeld bij kwetsbare groepen zoals ouderen. Volgens Hans van Goudoever, hoofd van het Emma Kinderziekenhuis, ziet het er hoopvol uit. "We denken dat na het drinken van de melk de antistoffen zich aan de oppervlakte van onze slijmvliezen hechten. Daar vallen zij de virusdeeltjes al aan voordat ze het lichaam binnendringen."



Het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC is nu bezig om duizend vrouwen te werven om moedermelk te doneren. De onderzoekers willen daarmee bepalen welk percentage van de melk antistoffen bevat. Ook vrouwen die niet of niet weten dat ze besmet zijn geraakt, kunnen zich aanmelden. "Ook vrouwen die ongemerkt met corona besmet zijn geweest, hebben misschien antistoffen aangemaakt die in de melk te vinden zijn."



Het onderzoek is een samenwerking met de Nederlandse Moedermelkbank, de afdeling Experimentele Virologie, Wageningen Research & Development, Universiteit van Utrecht, Sanquin en Viroclinics.