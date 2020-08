Via NUjij zijn dinsdag talloze vragen over de aangescherpte coronamaatregelen binnengekomen. Een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden.

Met hoeveel mensen mag je thuis afspreken in de tuin?

Het maakt niet uit of de bijeenkomsten in de woonkamer of tuin gehouden worden: er geldt altijd een maximum van zes gasten (kinderen tot dertien jaar worden niet meegeteld). Daarbij moet de locatie groot genoeg zijn om onderling 1,5 meter afstand te kunnen houden.

108 Rutte: 'Het gaat vooral mis in de privésfeer'

Is het een advies of een regel van maximaal zes personen op een feestje thuis?

Het is een 'dringend' advies van het kabinet. "We kunnen niet achter de deur handhaven, maar de maatregel is dan ook het dringende advies aan mensen om dit te doen", zei Rutte hierover tijdens de persconferentie." Veruit de meeste mensen houden zich daar ook aan. De steun voor de aanpak is er.

Mag op dit moment een bigband van zestien personen binnen repeteren met 1,5 meter afstand?

De regels voor repetities van bigbands zijn hetzelfde gebleven. Zowel binnen als buiten moet 1,5 meter afstand gehouden worden. Daarbij mogen blazers spelen als zij (in de blaasrichting) minimaal 2 meter afstand houden tot anderen.

En hoe zit het met evenementen als rommelmarkten? En een vergadering met meer dan zes mensen?

Het maximum van zes personen geldt alleen voor bijeenkomsten bij mensen thuis, omdat daar volgens de laatste cijfers de meeste besmettingen zijn waargenomen. Rommelmarkten en vergaderingen kunnen - zolang de 1,5 meter gewaarborgd wordt - gewoon doorgang vinden.

Zijn er ook nieuwe verscherpte maatregelen op het gebied van evenementen? Aangezien daar de groepen groter zijn.

Nee, er geldt geen bezoekerslimiet voor evenementen zolang er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Volgens premier Rutte wordt "de evenementenbranche door de maatregelen nu niet anders geraakt dan eerder".

Hoe gaan ze om met grote huishoudens (meer dan zes volwassen mensen)?

Het limiet staat op zes bezoekers, dus mensen van buiten het huishouden. Zolang mensen één huishouden vormen, maakt het niet uit hoeveel mensen er binnen zijn.

Mag je nu thuis zes gasten ontvangen of mogen er maximaal zes volwassenen binnen zijn?

De aanbeveling staat op niet meer dan zes bezoekers van buiten je eigen huishouden, uitgezonderd kinderen onder de dertien jaar, waarbij iedereen zowel binnenshuis- als buitenshuis 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Als een huishouden met volwassenen ook zes volwassen bezoekers ontvangt, dan is het dus mogelijk dat er meer dan zes volwassenen binnen zijn.

Hoe staat het met de binnensporten, mogen deze wel doorgaan?

Binnen en buiten sporten is nog steeds toegestaan, inclusief normaal spelcontact voor alle leeftijden. Wel geldt voor volwassenen dat zij voor en na het sporten afstand moeten houden.

Moeten studenten aan de universiteiten en hogescholen na 1 september nog steeds online lessen volgen vanwege de verlenging van de thuiswerkmaatregel?

Op de persconferentie zijn geen uitspraken over universiteiten en hogescholen gedaan. Studenten moesten al rekening houden met online lessen en aangepaste roosters, omdat zij en het onderwijspersoneel in de gebouwen onderling 1,5 meter afstand moeten houden.