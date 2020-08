Premier Mark Rutte begrijpt enigszins dat het aantal besmettingen met het coronavirus is opgelopen als gevolg van personen die zich niet meer aan de basisregels houden. "Een verlies aan scherpte na aanzienlijke verbeteringen van coronacijfers is niet heel raar, maar die scherpte moet wel zo snel mogelijk weer terug."

Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) benadrukten dinsdagavond tijdens een persconferentie nog maar eens dat het gros van de besmette personen het coronavirus in de privésfeer heeft opgelopen. Er zou amper afstand gehouden worden en - tegen de adviezen in - wel geknuffeld en met de handen geschud worden.

Volgens De Jonge zijn onder meer in de Marokkaanse gemeenschap grote clusters van besmettingen ontstaan bij familiebijeenkomsten, terwijl ook veel gevallen naar studentenfeesten zijn te herleiden. Mede daarom wordt nu dringend geadviseerd thuis geen feestjes meer te organiseren.

Rutte stelt dat Nederland binnen afzienbare tijd weer terug bij af is als de negatieve spiraal niet wordt doorbroken. De overheid kan volgens hem hierin slechts een beperkte rol spelen.

"Ik ga Nederlanders niet smeken om zich aan de regels te houden. De rol van de overheid is om, op basis van adviezen van deskundigen, duidelijk te maken: dit is hoe we het moeten doen", aldus Rutte. De premier zegt dat het daarna de verantwoordelijkheid van "volwassen Nederland" is om zich zo goed mogelijk aan de regels te houden.

Daarmee reageert de minister-president op critici die beweren dat de maatregelen van het kabinet niet streng genoeg zijn. Zo wordt, mede doordat het juridisch lastig ligt, niet gehandhaafd op de naleving van coronamaatregelen achter de voordeur.

Premier heeft alle vertrouwen in een goede afloop

Desondanks heeft de premier er naar eigen zeggen "alle vertrouwen" in dat een tweede grootschalige uitbraak voorkomen kan worden. "We moeten en kunnen van volwassene tot volwassene blijven communiceren. Ik heb vertrouwen in deze samenleving."

Blijven verbeteringen uit, dan sluit Rutte nieuwe landelijke maatregelen niet uit. Voorlopig blijft de premier inzetten op regionale en lokale maatregelen.