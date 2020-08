Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid- en Milieu (RIVM) schat dat er op dit moment meer dan 50.000 mensen in Nederland zeer besmettelijk zijn, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond tijdens een persconferentie. In maart bedroeg het totale aantal besmettingen in Nederland ongeveer 270.000.

De Jonge meldt dat de toename van het aantal besmettingen per regio verschilt, maar dat er in alle regio's een stijging te zien is. Het aantal bevestigde infecties in Nederland nam in de afgelopen week met 4.013 toe.

"Inmiddels zien we op het coronadashboard dat er in de ene regio meer besmettingen zijn dan in de andere. Overal loopt het op, ook in alle leeftijdsgroepen. Het RIVM schat dat er zo'n 50.000 mensen besmettelijk zijn. Het virus is allesbehalve klaar met ons", waarschuwt De Jonge.

Vorige week waren nog 32.000 personen in Nederland besmettelijk. Dat aantal is in de afgelopen week opgelopen tot 50.000. Per 100.000 inwoners zijn nu bijna 300 personen besmettelijk.

De Jonge: 'Per regio bekijken welke instrumenten erbij passen'

De minister meldt verder dat de coronacijfers binnenkort ook in een regionaal dashboard te zien zijn. "We hebben een regionaal dashboard in ontwikkeling. Je moet per regio bekijken welke instrumenten daar het beste bij passen. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat er bij horecagelegenheden ook een maximum aantal aanwezigen ingesteld wordt", aldus de minister.

Minister-president Rutte en minister Hugo de Jonge lieten dinsdagavond tijdens de persconferentie weten dat de meeste mensen nu besmet raken in de privésfeer, zoals op feestjes.