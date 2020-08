De aanbevolen duur van een quarantaineperiode voor mensen die mogelijk met het coronavirus besmet zijn, wordt teruggebracht van veertien tot tien dagen, zo meldt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdagavond tijdens een persconferentie.

"Het Outbreak Management Team (OMT) heeft gekeken of de quarantaine korter kan. We kunnen van veertien dagen terug naar tien, wanneer mensen zich bij klachten meteen laten testen", aldus De Jonge. De verkorte quarantaineperiode geldt ook voor reizigers uit landen met een oranje reisadvies.

De Jonge ging verder in op een mogelijke verplichting van thuisquarantaine, nadat dit eerder op veel kritiek stuitte in de Tweede Kamer. "Het advies blijft om thuis te blijven en je te laten testen, maar we merken dat dat niet altijd gebeurt. Als uiterste maatregel onderzoeken we of we quarantaine kunnen verplichten", aldus De Jonge.

"Het is een stok achter de deur, het zal alleen in bepaalde gevallen voorkomen. De wet maakt nu een verplichte quarantaine al mogelijk als iemand niet wil meewerken. Dat is cruciaal om de keten van besmetting te stoppen."

Toch is de invulling van de eventuele verplichte quarantaine nog niet duidelijk. "We hebben huiswerk te doen en dat doen we ook. De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben die maatregelen wel nodig." Uitsluitsel over een verplichte quarantaine zal waarschijnlijk nog een paar weken op zich laten wachten.