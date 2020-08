Scholieren zijn volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verantwoordelijk voor een derde van alle besmettingen met het coronavirus in Nederland. De minister ziet de scholieren echter niet als een "drijvende kracht achter de verspreiding van het virus".

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft een advies opgesteld voor alle scholen in Nederland die de komende tijd weer opengaan. Een aantal maatregelen zijn volgens het OMT essentieel voor het voorkomen van nieuwe COVID-19-uitbraken.

Volgens De Jonge is het advies ondanks het stijgende aantal besmettingen nog steeds veilig, mits bepaalde maatregelen in acht worden genomen. Zo moeten leerlingen en leraren onderling afstand van elkaar blijven houden. Wanneer een leraar of leerling zelf klachten heeft die bij een coronabesmetting passen, moet hij of zij thuisblijven. "Geen uitzonderingen", aldus de minister.

Volgens De Jonge wordt de situatie onder jongeren en leraren de komende tijd goed in de gaten gehouden. Het huidige OMT-advies blijft wel gewoon van kracht. "Als de verspreiding toch op een school plaatsvindt, is het aan de GGD om dat te lijf te gaan", aldus De Jonge.