Organiseer voorlopig geen privéfeesten, buurtborrels en familiebijeenkomsten meer en ontvang maximaal zes gasten, was dinsdagavond het dringende advies van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

In het kort: Er wordt dringend geadviseerd om thuis geen feestjes meer te geven.

Bij eventuele borrels, familiebijeenkomsten en feestjes zijn maximaal zes personen welkom (kinderen tot en met twaalf jaar worden niet meegerekend).

Blijf ook na 1 september zoveel mogelijk thuiswerken.

De geadviseerde zelfquarantaine wordt ingekort van veertien naar tien dagen.

Het maakt niet uit of de privéfeesten in de woonkamer of tuin gehouden worden. De locatie moet uiteraard groot genoeg zijn om onderling 1,5 meter afstand te kunnen houden. Omdat de politici niet achter de voordeur kunnen handhaven, roepen zij op tot sociale controle onder het motto: "Hou corona buiten de deur."

Volgens de premier gaan de coronacijfers de verkeerde kant op. "Het virus verspreidt zich gestaag. Als wij niet oppassen en deze ontwikkelingen doorzetten, zijn we binnenkort weer terug bij af."

Rutte wees onder meer op het rap toegenomen aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. En De Jonge benadrukte dat het aantal besmettelijke personen in Nederland in de afgelopen week is gestegen van 32.000 naar bijna 52.000.

Ze adviseerden om ook na 1 september zoveel mogelijk thuis te werken. "Gezien hoe de cijfers zich ontwikkelen, is er geen aanleiding om dit advies aan te passen", aldus Rutte.

De duur van de geadviseerde zelfquarantaine wordt wel aangepast. Die periode wordt ingekort van veertien naar tien dagen, omdat ten minste negen op de tien Nederlanders dan al klachten heeft en overgaat tot zelfisolatie. Daarnaast zou de quarantainemaatregel dan beter nageleefd worden.

108 Rutte: 'Het gaat vooral mis in de privésfeer'

OMT adviseerde tot landelijke maatregelen

Het kabinet kreeg van het Outbreak Management Team (OMT) het advies om landelijk versoepelingen terug te draaien. Rutte geeft met frisse tegenzin gehoor aan dat advies. "Helaas zijn landelijke aanscherpingen nodig. Horeca, musea, sportscholen en andere gelegenheden doen hun best om aan de voorwaarden te voldoen, maar er zijn plekken waar het misgaat."

De in de horeca getroffen maatregelen blijven voorlopig van kracht. Daarnaast worden horecaondernemers gevraagd om strenger te handhaven.

Persconferentie werd maandag aangekondigd

De persconferentie werd maandag onverwachts aangekondigd. Later op de dag legde minister De Jonge uit waarom tot een nieuwe persconferentie besloten was. Volgens hem moet het land wakker geschud worden, omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft oplopen.

Eind juli luidde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al de noodklok vanwege het stijgende aantal besmettingen. Vervolgens was er begin augustus alsnog sprake van een verdubbeling van het aantal infecties dat binnen een week werd gesignaleerd. In de afgelopen week ging het om ruim vierduizend nieuwe besmettingen, vrijwel evenveel als in de voorgaande week.

Minister De Jonge kondigde maandagavond aan dat "nieuwe stappen" noodzakelijk zijn om de uitbraak onder controle te krijgen. Hij hintte daarbij op lokale maatregelen en in het bijzonder een aanscherping van de regels voor Amsterdam. Die wordt later op dinsdagavond bekendgemaakt bij een persconferentie in de hoofdstad.