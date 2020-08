De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gaat extra toezicht houden op de horeca en zalencentra in Amsterdam. Voortaan worden horecaondernemers slechts één keer gewaarschuwd. Bij een tweede melding kan voortaan direct tot sluiting worden overgegaan, en bij excessen tot een sluiting voor vier weken, zo kondigde burgemeester Femke Halsema van Amsterdam dinsdagavond aan in een brief aan de gemeenteraad.

Halsema zei ook dat er in de komende weken, als de huidige maatregelen onvoldoende helpen, mogelijk over wordt gegaan tot een sluitingstijd van 0.00 uur in de horeca. Ook kan in dat geval onder meer het maximumaantal personen bij samenkomsten worden beperkt tot honderd en kan de passagiersvaart worden beperkt.

Ook kan de veiligheidsregio in de komende weken mogelijk overgaan tot de sluiting van zalencentra. Voor feesten met honderd of meer personen krijgen zij een meldplicht. De veiligheidsregio legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de zalencentra zelf neer. Meldingen over overlast krijgen prioriteit, omdat die meldingen kunnen wijzen op de aanwezigheid van grote groepen mensen.

Evelien Doornhegge, regiomanager bij Koninklijke Horeca Nederland in Amsterdam, vindt de maatregelen te ver gaan. "Wij zien dat horecaondernemers grote moeite hebben om de regels te hanteren", zegt ze. "Wij zijn niet de politie, wij zijn de gastvrijheidsindustrie. Ondernemers hoeven maar één keer hun rug om te draaien en het kan al fout gaan." Ze vreest dat sommige ondernemers de gedwongen sluiting van maximaal vier weken niet zullen overleven.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei maandagavond na afloop van het Veiligheidsberaad al dat Amsterdam nieuwe maatregelen treft om het aantal nieuwe besmettingen in de stad omlaag te brengen. Tussen 5 en 18 augustus werden in de hoofdstad 1.418 besmettingen met het COVID-19-virus bevestigd, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

170 Halsema: 'Dansen in Amsterdamse cafés leidt tot onmiddellijke sluiting'

Later mogelijk ook elders lokale maatregelen

Amsterdam is voorlopig de enige plek waarvoor nieuwe lokale maatregelen zijn bekendgemaakt, maar volgens De Jonge is het "zeker wel mogelijk" dat later ook andere regio's met maatregelen komen.

"Wat je ziet, is dat in een aantal regio's de besmettingsgraad oploopt. Het is nodig om daar nog wat strakker de teugels aan te halen, omdat we met elkaar moeten zorgen dat we het virus eronder krijgen", zei De Jonge maandag al over de nieuwe maatregelen in Amsterdam.

Aankondiging lokale maatregelen volgt na persconferentie Rutte en De Jonge

Eerder op dinsdagavond - voor de aankondiging van de nieuwe lokale Amsterdamse maatregelen - gaven De Jonge en premier Mark Rutte een persconferentie. Daarin werd onder meer aangekondigd dat thuis nog maximaal zes gasten ontvangen mogen worden en dat thuiswerken ook na 1 september de norm blijft.

Sinds 5 augustus is het gebruik van een mondkapje al verplicht op drukke plekken in Amsterdam. De verplichting geldt in het Wallengebied, de winkelstraten Kalverstraat en Nieuwendijk en op de markten op Plein '40-'45 en de Albert Cuypstraat.

Eerder op dinsdagavond werd al bekend dat de Bijenkorf-vestiging in Amsterdam dicht moet, omdat daar besmettingen onder medewerkers zijn geconstateerd.