4.013 mensen in Nederland zijn in de afgelopen week positief getest op het coronavirus. Dat laat het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag weten in de wekelijkse update. Dat zijn 23 minder dan vorige week, toen 4.036 nieuwe besmettingen werden gemeld.

Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen, meldt het RIVM. De afgelopen week zijn vijftig COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, vorige week waren dat 38. Ook het aantal opnames op de intensive care (ic) laat een toename zien: afgelopen week werden 25 coronapatiënten opgenomen op de ic, de week ervoor waren dat 18.

Ook het aantal sterfgevallen is toegenomen. Zestien mensen overleden de afgelopen week aan de gevolgen van het virus, een stijging ten opzichte van vorige week, toen negen sterfgevallen werden gemeld.

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden; sommige patiënten worden pas later gemeld. Ook is het daadwerkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk groter, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen.

Rutte en De Jonge kondigen mogelijk lokale maatregelen aan op persconferentie

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaan dinsdag waarschijnlijk nieuwe lokale maatregelen aankondigen tijdens een ingelaste persconferentie, die om 19.00 uur begint. Daarnaast zouden Rutte en De Jonge de Nederlanders er nog eens op willen wijzen dat ze de regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moeten naleven.

Aanleiding voor de persconferentie is volgens De Jonge het stijgende aantal besmettingen dat de afgelopen periode werd gezien. "De oplopende besmettingen geven reden tot zorg. We zullen daar een aantal extra stappen in moeten zetten om te zorgen dat we het virus eronder krijgen", zei De Jonge maandagavond voorafgaand aan het Veiligheidsberaad.