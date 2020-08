Amsterdam gaat nieuwe maatregelen nemen om het aantal coronabesmettingen in de stad omlaag te brengen. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandagavond na afloop van het Veiligheidsberaad. Wat de nieuwe maatregelen inhouden, wordt dinsdag bekendgemaakt.

Voorlopig is Amsterdam de enige plek waarvoor dinsdag nieuwe lokale maatregelen worden bekendgemaakt, maar volgens De Jonge is het "zeker wel mogelijk" dat later ook andere regio's met maatregelen komen.

"Wat je ziet is dat in een aantal regio's de besmettingsgraad oploopt. Het is nodig om daar nog wat strakker de teugels aan te halen, omdat we met elkaar moeten zorgen dat we het virus eronder krijgen", zei De Jonge over de nieuwe maatregelen in de hoofdstad.

Of er dinsdagavond ook nieuwe landelijke maatregelen worden afgekondigd, wilde de minister niet zeggen. Het kabinet neemt daar dinsdagochtend een besluit over en om 19.00 uur geven premier Mark Rutte en De Jonge een persconferentie.

Aantal besmettingen 'reden tot zorg'

Voorafgaand aan het overleg met de 25 veiligheidsregio's zei De Jonge dat het oplopende aantal besmettingen "reden tot zorg" is. "We zullen daar een aantal stappen extra in moeten zetten om te zorgen dat we het virus eronder krijgen."

"Als het zo ver oploopt dat we er met de huidige maatregelen niet meer komen, is het mogelijk dat we in een situatie terechtkomen van een gedeeltelijke lockdown, en dat is waar je bij weg moet zien te blijven", aldus De Jonge.