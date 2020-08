Het ministerie voor Buitenlandse Zaken heeft vrijdagavond het reisadvies ten opzichte van Zweden versoepeld naar geel. Slechts een enkele regio blijft oranje, namelijk Västra Götalands län, waarin enkele grote steden als Göteburg liggen. Elders in het land zijn vakanties weer toegestaan.

De reden voor de versoepeling is dat de besmettingsgraad in het land is afgenomen, meldt het ministerie. Alleen in de regio rond Göteburg zou er nog bovengemiddeld risico zijn om het coronavirus op te lopen, waardoor voor die regio een negatief reisadvies van kracht blijft.

Reizigers die alsnog het gebied Västra Götalands län bezoeken, worden bij terugkomst in Nederland dringend geadviseerd om twee weken in zelfquarantaine te gaan.

Het ministerie vraagt reizigers die naar zogeheten 'gele gebieden' afreizen, waakzaam te blijven. "Bij een nieuwe uitbraak kan de situatie lokaal plotseling veranderen."

Het Scandinavische land signaleerde de laatste weken gemiddeld enkele honderden nieuwe besmettingen per dag, terwijl vrijwel geen nieuwe doden werden gemeld.

Zweden hanteert soepele aanpak tegen coronavirus

Zweden koos voor een relatief losse aanpak om de uitbraak van het coronavirus te bestrijden. Waar veel (buur)landen ervoor kozen om winkels te sluiten en samenscholingsverboden in te stellen, ging Zweden uit van sociale controle en het gebruik van het gezonde verstand.

Op de soepele aanpak werd vanuit het binnen- en buitenland vaak kritiek geuit. De soepele aanpak zou leiden tot meer besmettingen en doden, redeneerden critici, die daarbij wezen op cijfers van buurlanden. Zweden telt momenteel 85.000 besmettingen en 5.787 sterfgevallen, terwijl Denemarken, Noorwegen en Finland samen 33.527 ziektegevallen en 1.216 doden tellen.

Ook toen veel EU-lidstaten massaal reisadviezen versoepelde, bleven veel landen terughoudend ten opzichte van Zweden. Buurlanden Noorwegen en Denemarken, benadrukten meermaals dat de eigen inwoners in principe weer naar het buitenland mochten, maar Zweden moesten mijden.

Nederland veranderde vrijdag het reisadvies ook ten opzichte van Andorra. Reizen worden voorlopig weer afgeraden, nadat de besmettingsgraad in de staat opliep.