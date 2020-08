De Libanese minister van Volksgezondheid Hamad Hassan heeft maandag gezegd dat er een lockdown moet komen vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in het land. Onder meer de gezondheidsorganisatie WHO zei eerder al te vrezen voor meer besmettingen in Libanon na de dodelijke explosie in Beiroet op 4 augustus.

Maandag werden er 456 besmettingen met het COVID-19-virus gemeld in Libanon, het grootste aantal tot nu toe in het land. Ook werden er twee sterfgevallen gemeld. In totaal zijn er nu 9.337 besmettingen en 105 doden bevestigd. "We staan allemaal voor een grote uitdaging en de recentste cijfers zijn schokkend", aldus Hassan.

"Vanaf vandaag zijn we in staat van alertheid. We hebben een dappere beslissing nodig om het land twee weken op slot te doen", zei Hassan op de Libanese radio.

Bij onder meer de WHO waren er al zorgen over het toenemende aantal besmettingen sinds de dodelijke explosie in een havenloods in de hoofdstad Beiroet. Libanon verkeert al langere tijd in een zware financiële recessie en had al moeite om het coronavirus onder controle te krijgen.

De explosie in Beiroet heeft de situatie rond het coronavirus alleen maar verergerd. Naast de zeker 178 doden raakten 6.000 mensen gewond en raakte een kwart miljoen mensen dakloos.

Ziekenhuizen buiten gebruik, ic's liggen vol

Alle bedden op de intensive care (ic) zijn inmiddels bezet. Daarnaast zijn veel ziekenhuizen beschadigd door de explosie. Ongeveer de helft van de 55 medische centra in Beiroet is hierdoor buiten gebruik. Volgens de minister blijven vliegvelden voorlopig wel open, omdat de meeste besmettingen binnen de grenzen van Libanon plaatsvinden.

Al Jazeera meldt dat de noodtoestand in Libanon met een maand wordt verlengd door de regering. Dit betekent dat het leger tijdelijk over de beveiliging in de hoofdstad gaat. De noodtoestand duurt nu tot zeker 18 september.