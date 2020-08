Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid geven dinsdag om 19.00 uur opnieuw een persconferentie over de stand van zaken rond het coronavirus. Dat bevestigen Haagse bronnen aan NU.nl na berichtgeving van de NOS.

Rutte en De Jonge zouden Nederlanders er nog eens op willen wijzen dat ze zich aan de regels rondom het COVID-19-virus moeten houden.

De aanleiding is volgens De Jonge het stijgende aantal besmettingen. Ook zijn er nog steeds zorgen over besmettingen in huiselijke kring, zoals bij verjaardagen, barbecues en bruiloften.

"De oplopende besmettingen geven reden tot zorg. We zullen daar een aantal extra stappen in moeten zetten om te zorgen dat we het virus eronder krijgen", aldus De Jonge maandagavond voorafgaand aan het Veiligheidsberaad.

Overleg met burgemeesters over extra maatregelen

De Jonge bespreekt maandagavond met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's "of er aanvullende maatregelen nodig zijn". Ook minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is daarbij. Dinsdagochtend neemt het kabinet daar vervolgens een besluit over, waarna 's avonds de persconferentie volgt.

De vorige persconferentie was op 6 augustus. Het feit dat het kabinet het binnen twee weken nodig vindt een nieuwe persconferentie te geven, kan erop duiden dat er ditmaal lokale maatregelen worden aangekondigd. Te denken valt aan de regio's Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en West-Brabant, waar het aantal besmettingen harder stijgt dan in andere delen van het land.

Eerder op de dag zal het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de nieuwste weekcijfers melden.

Vorige keer ook al gewaarschuwd voor stijging

De afgelopen persconferentie was de eerste sinds het begin van het politieke zomerreces. De aanleiding was toen ook het stijgende aantal besmettingen. Het kabinet waarschuwde toen al voor de gevaarlijke opmars van het virus en zei dat er mogelijk extra maatregelen volgen als het aantal besmettingen niet terugloopt.

Rutte richtte zich tijdens die persconferentie voornamelijk op het stijgende aantal besmettingen onder jongeren. Hij benadrukte dat het virus bij jongeren weliswaar vaak slechts tot milde klachten leidt, maar dat zij hun ouders of grootouders wel kunnen besmetten.

Ook werden nieuwe maatregelen voor de horeca aangekondigd. Zo moeten horecaondernemers gasten naar hun naam en contactgegevens vragen om bron- en contactonderzoek makkelijker te maken.