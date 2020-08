In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 170.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins universiteit.

De staten Florida, Texas en Louisiana worden momenteel het hardst getroffen. In Texas zijn inmiddels meer dan 10.000 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19.

De staten met het hoogste dodental in totaal zijn diegene die aan het begin van de uitbraak werden getroffen en inmiddels het virus onder controle lijken te hebben. De staat New York is het zwaarst getroffen met een totaal dodental van 32.840.

De VS voert de wereldwijde ranglijst aan wat betreft hoeveelheid coronadoden, gevolgd door Brazilië (ruim 107.000) en Mexico (ruim 56.000). Wereldwijd zijn bijna 774.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Kwart van wereldwijde besmettingen komt uit de Verenigde Staten

In heel de VS zijn ruim 5,4 miljoen mensen besmet met het coronavirus, dat is ruim een kwart van het wereldwijde totaal van 21,6 miljoen besmette mensen. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger omdat de testcapaciteit in het land nog steeds niet op peil is.

Gezondheidsfunctionarissen vrezen dat in de herfst de cijfers nog verder omhoog zullen gaan als ook de griepgolf zich aandient. De directeur van het Centrum voor ziektecontrole en Preventie (CDC), het Amerikaanse equivalent van de RIVM, waarschuwt dat de VS zich moet opmaken voor een "slechte herfst" als het publiek zich niet aan de gezondheidsregels houdt.