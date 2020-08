De Braziliaanse president Jair Bolsonaro treft geen blaam als het gaat om de grote hoeveelheid coronabesmettingen en doden in het land. Dat zegt 47 procent van de bevolking, volgens een steekproef die zaterdag is gepubliceerd in de krant Folha de São Paolo.

Elf procent van de bevolking zegt dat de president wel schuldig is.

Brazilië heeft na de Verenigde Staten de grootste uitbraak van het coronavirus, met ruim 3,3 miljoen besmettingen en ruim 107.000 doden. Zaterdag zijn er 41.576 besmettingen en 709 doden bijgekomen.

De populistische Bolsonaro heeft het coronavirus altijd gebagatelliseerd, roept zijn landgenoten op om de coronamaatregelen te negeren en raadt het malaria-geneesmiddel hydroxychloroquine aan waarvan inmiddels duidelijk is dat het niet werkt bij COVID-19. Hij heeft al een aantal gezondheidsministers de laan uitgestuurd die hem bekritiseerden om zijn aanpak.

Bolsonaro zelf is besmet geweest met het virus, net als een aantal van zijn familieleden. Zijn huidige vrouw is eind juli positief getest, haar grootmoeder is aan de ziekte overleden. Zaterdag meldde Bolsonaro's tweede vrouw dat diens vierde zoon, de 22-jarige Jair Renan, is besmet.

De populariteitscijfers van Bolsonaro stijgen en staan momenteel op het hoogste niveau van zijn presidentschap. Volgens de krant komt dat mede door de noodbetalingen die de regering de afgelopen maanden heeft uitgedeeld aan mensen met een laag inkomen.