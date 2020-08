Nederland gaat het reisadvies voor onder meer Brussel, Parijs en Ibiza aanpassen naar kleurcode oranje. Reizigers die in de nacht van zaterdag op zondag (na 0.00 uur) in deze gebieden zijn, krijgen het dringende advies na terugkeer in Nederland veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.

De reisadviezen worden om 0.00 uur op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken aangepast en gelden ook voor het Franse Bouches-du-Rhone (het gebied rondom Aix en Provence en Marseille), Madrid, de Balearen (onder andere Ibiza en Mallorca), Burgos, Salamanca, Almeria en Navarra.

Door de coronacrisis is het dagelijks leven ontwricht in landen met kleurcode oranje. Een reisadvies blijft oranje als het land het coronavirus nog niet voldoende onder controle heeft of waar het virus weer is opgeleefd, er nog geen Nederlandse toeristen mogen komen of er bij aankomst een verplichte quarantaine wordt opgelegd.

Als voor een gebied code oranje geldt, dan adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken alleen naar dat gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is. Een vakantiereis is dat bijvoorbeeld niet.

Dit zijn niet de eerste landen en regio's waarvan het reisadvies onlangs is aangepast. Afgelopen week werden onder meer reizen naar Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en en meerdere regio's in Spanje afgeraden.

In een eerdere versie van dit artikel schreef NU.nl 'in de nacht van vrijdag op zaterdag'. Dit is gecorrigeerd naar 'in de nacht van zaterdag op zondag'.