De deal die de vaccinalliantie van Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië maakte met AstraZeneca, voor de levering van 300 tot 400 miljoen potentiële vaccins, is overgenomen door de Europese Commissie (EC). Dat betekent minder financiële lasten voor het kabinet. Of ook een kleiner deel van de vaccins uiteindelijk naar Nederland gaat, is nog de vraag.

Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid in gesprek met NU.nl.

Het vaccin van het farmaceutische bedrijf AstraZeneca is nog niet in productie genomen. Het middel moet eerst nog enkele klinische testfases doorlopen, waarbij het vaccin op tienduizenden deelnemers getest wordt voor bijwerkingen en andere gezondheidsrisico's. Bij eerdere onderzoeksfases werden veelbelovende resultaten behaald.

Als de ontwikkeling van het vaccin voorspoedig verloopt, komen mogelijk vanaf eind dit jaar stapsgewijs 300 tot 400 miljoen vaccins beschikbaar voor Europa. De vaccins zouden verdeeld worden op basis van het inwonersaantal.

Medio juni startte EC collectieve operatie in race naar vaccin

De vaccinalliantie nodigde andere EU-lidstaten uit om zich bij het viertal landen te voegen, om zo een nog sterkere onderhandelingspositie op de vaccinmarkt te creëren. Uiteindelijk maakte de Europese Commissie medio juni bekend voortaan met een collectieve Europese strategie te komen, om als één verenigde partij een vaccin te bemachtigen.

Deals bestaan grotendeels uit ondersteuning voor de farmaceutische bedrijven, die hun kosten voor het onderzoek én de uiteindelijke productie gefinancierd zien worden. Als terugbetaling ontvangt de betalende partij een grote dosis vaccins. Op die manier worden ook de risico's van farmaceutische bedrijven gedekt.

De EC schrijft in een persbericht dat er gebruik wordt gemaakt van het noodfonds (ESI), maar benoemt niet het bedrag dat voor de levering betaald wordt. Voorzitter Ursula von der Leyen noemt de deal "een mogelijkheid om later vaccins te leveren aan alle Europeanen en partners".