Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) werd op 23 juli al door GGD Rotterdam-Rijnmond gewaarschuwd voor problemen met het bron- en contactonderzoek. Daar is niet op gehandeld, schrijft NRC vrijdag op basis van een memo. Vanwege capaciteitsproblemen moesten de GGD's in Rotterdam en Amsterdam het onderzoek vorige week afschalen.

In het memo stelde GGD Rotterdam-Rijnmond dat het aantal besmettingen in een dusdanig tempo opliep dat bron- en contactonderzoeken niet meer volgens "landelijke standaarden" uitgevoerd kon worden. Volgens de GGD kunnen gebrekkige contactonderzoeken de indamfase van het coronavirus in gevaar brengen.

Het ministerie van Volksgezondheid stelt in een reactie dat de passage over de capaciteitsproblemen in een memo voor achtergrondinformatie stond. "De passage over het bron- en contactonderzoek heeft op dat moment niet geleid tot verdere acties", aldus de woordvoerder.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge meldde in de Tweede Kamer dat hij pas recentelijk te horen kreeg dat het bron- en contactonderzoek onder druk stond. Dat er landelijk opgeschaald moest worden, was GGD-directeur Sjaak de Gouw al eerder duidelijk.

"Wij kunnen maar driehonderd mensen per week opleiden. Als het aantal besmettingen exponentieel blijft stijgen, kruisen deze lijnen op enig moment. In Amsterdam lijkt dat te zijn gebeurd", vertelde De Gouw eerder in gesprek met NU.nl.

Ook directeur Nicolette Rigter van de GGD in Utrecht stelt dat het bron- en contactonderzoek intensiever wordt. "Soms gaat het om twaalf uur per persoon, omdat diegene met meer dan honderd anderen contact heeft gehad", vertelde zij tijdens een briefing van de Tweede Kamer.