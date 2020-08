De GGD heeft donderdag op Schiphol 67 coronatests afgenomen op de eerste dag dat de teststraat in gebruik is genomen. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland aan NU.nl.

Het gaat om ongeveer 35 procent van de reizigers die voor de COVID-19-test in aanmerking kwamen. De test werd aangeboden aan passagiers van drie vluchten uit Aruba, Mexico en New York.

Volgens de woordvoerder is de veiligheidsregio tevreden over het resultaat. "Het liefst hebben we natuurlijk dat 100 procent zich laat testen, maar het blijft een vrijwillige test", zegt hij.

De veiligheidsregio hoopt dat het aantal tests de aankomende dagen wel zal toenemen. Bij de gates waar passagiers uit risicogebieden aankomen worden al flyers uitgedeeld, maar volgens de woordvoerder wordt het flyeren de komende dagen geïntensiveerd om nog beter naar reizigers te communiceren over de teststraat.

Defensie helpt met afnemen testen

Premier Mark Rutte kondigde vorige week tijdens een persconferentie aan een teststraat op Schiphol in te richten om reizigers uit risicogebieden te testen. De tests op Schiphol worden afgenomen door de GGD Kennemerland, in samenwerking met Defensie.

Alleen reizigers uit landen waar code oranje (alleen noodzakelijke reizen) of rood (reizen helemaal afgeraden) geldt, komen voorlopig in aanmerking voor de test. Ze hoeven hiervoor geen klachten te hebben. Wel geldt dat Schiphol de eindbestemming van de reizigers moet zijn. Passagiers die alleen een overstap op Schiphol hebben, komen dus niet in aanmerking.