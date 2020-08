Al in de maand mei waren er binnen de GGD twijfels over de lage inschatting van de capaciteit om goed bron- en contactonderzoek te doen naar mensen die besmet zijn met het coronavirus. Dat meldt de NOS woensdag op basis van opgevraagde documenten.

Halverwege mei meldde de GGD dat ze tot wel 2.400 contactonderzoeken per dag konden uitvoeren. Nu blijkt dat de GGD inschatte dat een medewerker vijf uur per besmet persoon bezig zou zijn, maar dat was gebaseerd op het gemiddelde aantal contacten dat die persoon op dat moment had op het hoogtepunt van de intelligente lockdown, namelijk twee tot drie.

Nu de regels zijn verruimt en mensen elkaar weer opzoeken, kunnen de contacten makkelijk oplopen tot dertig personen, een aantal dat ook in de richtlijnen van het European Center for Disease Control staat. Onderzoek daarnaar kan tot veertien uur in beslag nemen.

Volgens GGD-directeur Sjaak de Gouw is er geen rekening mee gehouden dat mensen zich niet meer aan de anderhalvemeterregel zouden houden en meer contacten zouden krijgen dan verwacht.

'We moeten uitstralen dat we er klaar voor zijn'

Uit een concept-verslag van een bijeenkomst van de directeuren Publieke Gezondheid van de GGD op 7 mei blijkt dat er toen al twijfels waren over de eigen capaciteit om op te schalen. "Kunnen wij de verwachtingen wel waarmaken?"

Maar ook werd besloten om die twijfels niet naar buiten te brengen. "GGD's moeten de regie houden! We moeten gezamenlijk optrekken. En uitstralen dat we er klaar voor zijn", aldus de documenten die door de NOS zijn opgevraagd door een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Op 7 augustus meldden de GGD's van Amsterdam en Rotterdam dat ze vanwege een gebrek aan personeel geen volledige bron- en contactonderzoeken meer kunnen uitvoeren. Ook landelijk dreigde een personeelstekort doordat het aantal besmettingen zo hard stijgt dat de GGD's niet genoeg tijd hebben om nieuw personeel op te leiden.