Het online testportal voor het coronavirus is woensdag gelanceerd, meldt de Rijksoverheid. Iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus kan online een testafspraak maken. Ook kan je hier vervolgens de uitslag bekijken.

Op Rijksoverheid.nl/coronatest kan een afspraak worden gemaakt, waarvoor gebruik wordt gemaakt van DigiD. Op basis van de ingevoerde postcode toont het systeem vervolgens beschikbare testlocaties en tijdstippen. Een bevestiging volgt via sms of e-mail.

Ook kan men de uitslag van de coronatest bekijken door op de website in te loggen. Bij een positieve uitslag wordt direct het bron- en contactonderzoek gestart.

Naast de mogelijkheid om online een afspraak in te plannen, kan dit ook nog steeds worden gedaan via het landelijke telefoonnummer 0800-1202. Deze lijn is zeven dagen per week beschikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur. De callcenters worden voorlopig niet afgeschaald.

Flinke toename van aantal testaanvragen

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft in de afgelopen week tot massale drukte bij de GGD's geleid. De telefoonlijnen zijn "ontploft" door de plotselinge drang van Nederlanders om coronatests in te plannen.

Normaliter zouden maximaal driehonderd tests zijn ingepland, maar donderdagavond liep dat aantal binnen één uur op tot zo'n tweeduizend. Callcenters van de GGD's moesten uiteindelijk langer openblijven om iedereen aan een afspraak te helpen.

Nieuwe portal ontlast GGD's en verkort wachttijden

De cijfers gelden als een kleine overwinning voor premier Rutte, die de persconferentie wilde gebruiken als een wake-upcall voor Nederland. Volgens de premier worden coronamaatregelen niet meer goed nageleefd en het aantal mensen dat zich liet testen op het coronavirus leek in een neerwaartse spiraal te zitten.

Door de opening van de online portal kunnen de GGD's ontlast worden en de wachttijden voor de uitslag van de tests verkort worden.