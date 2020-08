Personen die in nauw contact zijn geweest met coronapatiënten moeten verplicht in thuisquarantaine, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bevestigt dit na berichtgeving door RTL Nieuws. De Jonge wil ook reizigers uit risicogebieden verplichten tot een quarantaine, maar hiervoor moet de huidige wetgeving eerst worden aangepast.

De minister zegt steeds meer signalen te krijgen over mensen die niet meewerken aan het bron- en contactonderzoek of weigeren in quarantaine te gaan. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om medewerking aan dit onderzoek te verplichten.

Personen die niet vrijwillig in quarantaine willen, kunnen op advies van de GGD door de voorzitter van de veiligheidsregio gedwongen worden. De gedwongen quarantaineplicht wordt vanaf volgende week in overleg met deze partijen gefaseerd ingevoerd.

Er zal worden gecontroleerd of de gedwongen quarantaineplicht wordt nageleefd. Wie zich er niet aan houdt, pleegt een strafbaar feit. "Een passende strafeis wordt de komende tijd uitgewerkt door het Openbaar Ministerie", aldus De Jonge. "De strafmaat wordt uiteindelijk door de rechter, in het concrete geval, bepaald."

Opnieuw meer nieuwe coronabesmettingen

Tot nu geldt dat niemand vanwege een mogelijke besmetting verplicht in quarantaine moet. Voor het coronavirus geldt in verband met de incubatietijd een quarantaineperiode van veertien dagen. Het besluit volgt na een sterke toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen.

Eerder op de dag maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend dat afgelopen week 4.036 nieuwe besmettingen zijn gemeld. Het is een toename van 1.448 ten opzichte van de 2.588 besmettingen die vorige week werden gemeld.