Personen die in nauw contact zijn geweest met coronapatiënten moeten verplicht in quarantaine, meldt minister De Jonge (Volksgezondheid) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bevestigt dit na berichtgeving door RTL Nieuws. Het nieuwsprogramma meldt dat de maatregel nu wordt uitgewerkt en binnen enkele weken moet gaan gelden.

Tot nu geldt dat niemand vanwege een mogelijke besmetting verplicht in quarantaine moet. Voor het coronavirus geldt in verband met de incubatietijd een quarantaineperiode van veertien dagen.

"De bereidheid om de regels na te leven lijkt af te nemen en dat terwijl de eigen verantwoordelijkheid juist nu zo belangrijk is", schrijft De Jonge in een brief aan de Kamer. De minister zegt steeds meer signalen te krijgen over mensen die niet mee willen werken aan het onderzoek of die zich niet aan de quarantaine houden.

De Jonge benadrukt opnieuw dat het bron- en contactonderzoek belangrijk onderdeel is in de strategie om "opflakkeringen" van het coronavirus te monitoren en de verspreiding tegen te gaan.

Het besluit volgt na een sterke toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Eerder op de dag maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend dat afgelopen week 4.036 nieuwe besmettingen zijn gemeld. Het is een toename van 1.448 ten opzichte van de 2.588 besmettingen die vorige week werden gemeld.

Dit bericht wordt nog aangevuld.