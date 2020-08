Om het bron- en contactonderzoek efficiënt in te kunnen zetten, moeten Nederlanders zich sneller laten testen op het coronavirus, zegt Jaap van Dissel, directeur Infectieziektebestrijding bij het RIVM. "Je wil dat mensen zich eerder laten testen", zei de wetenschapper dinsdag tijdens een informatiebijeenkomst in de Tweede Kamer. "Daar hangt het succes van het bron- en contactonderzoek van af."

Met het bron en contactonderzoek sporen de GGD's de contacten op waarmee een positief geteste persoon in contact is gekomen. Volgens de laatste cijfers blijkt dat 75 procent van de door de GGD's benaderde contacten al klachten vertoont.

Van Dissel hoopt dat deze groep zich in het vervolg sneller laat testen. Momenteel duurt het bijna vier dagen voordat zij naar de teststraat gaan. "Dat moet een stuk eerder. Dat doet het succes van het contactonderzoek evident toenemen."

Van Dissel benadrukt dat het doel is om het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. "Je wil het virus weg krijgen en brandhaarden zo snel mogelijk blussen. Bron- en contactonderzoek is essentieel."

Volgens de RIVM-chef moet er worden nagedacht of de communicatie rond het testen verbeterd moet worden, maar tegelijkertijd wijst hij ook op de eigen verantwoordelijkheid van Nederlanders.

Uit de data blijkt dat de meeste besmettingen zich momenteel concentreren in de regio's Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en West-Brabant. Daarbij wordt het virus meestal opgelopen in thuissituaties, op feesten, bij borrels en bij partijen. Het RIVM raadt mensen aan het aantal contacten te beperken, mede omdat dit het contactonderzoek beheersbaar houdt.

Opnieuw toename aantal nieuwe besmettingen

Van Dissel maakte dinsdag bekend dat het aantal nieuwe besmettingen opnieuw is toegenomen. Vorige week waarschuwde premier Mark Rutte dat het coronavirus in opmars is. De Tweede Kamer debatteert woensdag met het kabinet over deze toename en de aanpak van het kabinet.

Onder anderen PvdA-leider Lodewijk Asscher had eerder al ferme kritiek op het kabinet, dat volgens hem in de afgelopen weken te afwezig is geweest. Dinsdag tijdens de briefing vroeg hij aandacht voor de zorgen van leraren die bezorgd zijn over de opening van de scholen, terwijl onder jongeren momenteel juist een stijging van het aantal besmettingen waarneembaar is.

Zorgen over ventilatie op scholen

Hoewel scholen afstandsmaatregelen moeten treffen, zijn er bij de PvdA'er zorgen over de gebrekkige ventilatie op scholen. Volgens Van Dissel is goede ventilatie zeer belangrijk. Het advies om de scholen open te houden, blijft echter onveranderd. "We hebben geen signalen die ons van standpunt doen veranderen."

Hij benadrukt dat alle scholen zich moeten houden aan de huidige standaarden. "Zorg dat de ventilatie op orde is", aldus Van Dissel. Van Dissel gaf geen gehoor aan de oproep van Asscher om te adviseren de schooldeuren gesloten te houden als de ventilatie niet deugt. Zo wijst hij erop dat maatregelen in delen van het land met een klein aantal besmettingen minder effect hebben dan in het westen van het land.