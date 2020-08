4.036 mensen in Nederland zijn in de afgelopen week positief getest op het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. Het is een toename van 1.448 ten opzichte van de 2.588 besmettingen die vorige week werden gemeld.

Maandag werden er 630 nieuwe besmettingen gemeld. Dat was de grootste toename in 24 uur tijd sinds eind april. Dinsdag kwamen er 623 bij. Wel wordt er nu veel meer getest dan in april.

Ook werden in de afgelopen week 38 COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, 6 minder een week eerder. Negen mensen zijn overleden als gevolg van het coronavirus, drie meer dan vorige week.

De ziekenhuisopnames blijven waarschijnlijk achter doordat veel van de positief geteste personen jongeren zijn. Zij komen over het algemeen minder vaak in het ziekenhuis terecht. Wel kan een groot aantal besmette jongeren op termijn tot problemen leiden, omdat zij onder anderen hun ouders of grootouders kunnen besmetten.

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden: sommige patiënten worden pas later gemeld. Ook ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met klachten zich laat testen.

Na persconferentie zes keer meer tests ingepland

In de week van 27 juli tot en met 2 augustus hebben 101.905 zich laten testen. Vorige week waren dat er tot en met zondag 98.978. Na de persconferentie van premier Mark Rutte werden donderdagavond wel zes keer zo veel coronatests ingepland als op een normale avond. Binnen één uur maakten tweeduizend mensen een afspraak.

Het percentage positieve tests nam toe tot 3,5. Vorige week was dat nog 2,3 procent.