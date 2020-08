Het Russische ministerie van Volksgezondheid heeft dinsdag groen licht gegeven voor de ingebruikname van een eerste COVID-19-vaccin. Het land wil, als de laatste testfases zijn afgerond, als eerste land overgaan tot een grootschalige inentingscampagne. Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft Rusland toestemming gevraagd om het vaccin onder de loep te nemen.

Volgens de Russische president Vladimir Poetin is het vaccin veilig en is een van zijn eigen dochters al ingeënt. Zij zou geen last van bijwerkingen gehad hebben. Het is niet duidelijk of het om Maria of Yekaterina Poetin gaat.

Poetin hoopt de productie van het vaccin, dat door het Gamaleya Instituut in Moskou ontwikkeld is, serieus op te schroeven. Binnenkort zou het op veel plekken te koop moeten zijn.

Deskundigen maken zich zorgen over de geplande grootschalige inentingscampagne die Poetin voor ogen heeft. Zij stellen dat Rusland zijn imago belangrijker vindt dan eventuele gezondheidsrisico's, aangezien het vaccin nog geen twee maanden is onderzocht.

'Vaccin heet Spoetnik V, miljard dosissen besteld'

Kirill Dmitriev, het hoofd van het Russische staatsinvesteringsfonds RFPI, zegt zelf ook ingeënt te zijn, "zonder significante bijwerkingen". Volgens hem zijn er op internationaal niveau al diverse deals gesloten en moet Rusland in razend tempo een miljard dosissen produceren.

Dat zal niet alleen gebeuren in het thuisland. Naar verluidt zet Rusland ook laboratoria op in Brazilië en andere landen in Latijns-Amerika, waar het vaccin in november - na goedkeuring van Russische autoriteiten - in productie genomen kan worden.

Op de wereldmarkt zal het vaccin tot Spoetnik V gelabeld worden, aldus Dmitriev. Na de initiële golf aan bestellingen zal Rusland naar verluidt zo'n 500 miljoen vaccins per jaar blijven produceren.

Rusland claimt eerste effectieve vaccin te hebben ontwikkeld

Rusland heeft geen onderzoeksgegevens gedeeld met buitenlandse wetenschappers. De WHO heeft Rusland om toestemming gevraagd om het vaccin te keuren om zo de betrouwbaarheid te kunnen garanderen.

Als het vaccin betrouwbaar blijkt en op grote schaal mensen ingeënt kunnen worden, dan heeft Rusland als eerste land een effectief en veilig vaccin geproduceerd.

Vorige week sprak Rusland al de hoop uit in oktober een inentingscampagne te kunnen beginnen. Russen met essentiële beroepen, zoals medisch en onderwijzend personeel, worden mogelijk al in augustus gevaccineerd.