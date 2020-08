In Nieuw-Zeeland zijn dinsdag voor het eerst in 102 dagen tijd nieuwe binnenlandse besmettingen bevestigd, meldt persbureau Bloomberg op basis van de Nieuw-Zeelandse regering. Om verdere verspreiding te voorkomen, is de stad Auckland in lockdown gegaan.

De autoriteiten hebben bij vier leden van hetzelfde huishouden het COVID-19-virus vastgesteld. Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is het onduidelijk hoe de gezinsleden het virus hebben opgelopen.

Om verdere verspreiding te voorkomen, heeft de regering een lockdown in Auckland afgekondigd. Vanaf woensdagmiddag 12.00 uur (lokale tijd) moeten de bijna anderhalf miljoen inwoners van de stad zoveel mogelijk thuisblijven en sociaal contact vermijden. De lockdown blijft drie dagen van kracht. Ook in de rest van Nieuw-Zeeland worden de maatregelen aangescherpt.

Zondag vierde Nieuw-Zeeland nog de honderdste dag waarop in het land geen binnenlandse besmetting was vastgesteld. In de afgelopen maanden werden de enige besmettingen vastgesteld bij terugkerende reizigers. Zij zijn direct in quarantaine geplaatst.

De autoriteiten waarschuwden zondag al dat inwoners zich nog steeds moeten laten testen en zich aan de basisregels moeten houden. "In feite blijft het risico gewoon hetzelfde", zei premier Ardern. "We moeten waakzaam zijn."

Nieuw-Zeelandse aanpak relatief succesvol

Volgens deskundigen is de Nieuw-Zeelandse aanpak mede succesvol doordat het afgelegen eiland de grenzen makkelijk kan sluiten en het land maar vijf miljoen inwoners telt en een vrij lage bevolkingsdichtheid heeft.

Ook werd de opstelling van de Nieuw-Zeelandse regering internationaal geprezen. Zo nam het land al halverwege maart maatregelen - zoals een advies om thuis te werken - en werden reizigers die het land binnenkwamen in quarantaine geplaatst en streng gecontroleerd.