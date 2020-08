Mensen die vanuit Nederland naar Griekenland gaan, moeten vanaf 17 augustus de uitslag van een negatieve coronatest laten zien. Dat heeft het Griekse kabinet maandag bepaald.

Ook reizigers uit België, Zweden, Spanje en Tsjechië dienen bewijs te laten zien dat ze niet besmet zijn met het coronavirus.

De negatieve test mag op het moment dat je de grens overgaat niet ouder zijn dan 72 uur.

Het reisadvies voor Griekenland staat momenteel nog op geel, wat betekent dat er veiligheidsrisico's zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt momenteel wat de nieuwe maatregel voor effect heeft op het reisadvies.

Hoe je de negatieve uitslag van een test krijgt, is overigens nog de vraag. "Een bewijs dat je coronavrij bent, is niet te krijgen via de GGD", zegt een woordvoerder van de GGH GHOR op het nieuws dat Griekenland een bewijs wil zien. "De teststraten zijn puur bedoeld voor mensen met COVID-19-achtige verschijnselen en niet voor mensen die op vakantie willen". Bovendien krijg je de uitslag alleen per telefoon door en niet schriftelijk.

In Griekenland neemt aantal besmettingen toe

Ook in Griekenland neemt het aantal besmettingen met het coronavirus weer toe. Op zondag werden 203 besmette mensen geregistreerd, het hoogste dagelijkse aantal sinds de uitbraak begon.

De regeling geldt zowel voor het vliegverkeer als mensen die via het land of per boot de grens over komen. Ook Griekse burgers die in de betreffende landen zijn geweest, dienen een negatieve testuitslag bij zich te hebben.