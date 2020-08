Koepelorganisatie OV-NL zegt dat alle stads- en streekbussen en trams in Nederland worden voorzien van speciale kuchschermen voor de chauffeurs. Daardoor kunnen passagiers weer voorin instappen en kan het zwartrijden beter worden aangepakt.

Het gaat om alle zesduizend stads- en streekbussen in Nederland. De koepelorganisatie meldt maandag in een persbericht dat er nog wordt uitgezocht of ook buurtbussen hieraan kunnen worden toegevoegd.

Door de kuchschermen kan in de voertuigen ook eenrichtingsverkeer worden geïntroduceerd: voorin instappen en achterin uitstappen.

OV-NL-voorzitter Pedro Peters zegt tegen De Telegraaf dat sinds de coronacrisis zo'n 20 procent van de reizigers zwartrijdt. "Dat komt doordat de voordeur ter bescherming van de bestuurder dicht blijft. Normaal ligt het percentage op 1 à 2 procent."

Volgens Peters moeten chauffeurs passagiers weer gaan aanspreken als ze zwartrijden. Het achterin instappen maakte dit lastiger.

Bus wordt bij iedere stop geventileerd

Ook zullen buschauffeurs bij iedere halte hun voertuig ventileren door alle deuren te openen. Buschauffeurs willen volgens Peters niet de hele dag een mondkapje op. Met het gebruik van een kuchscherm en meer ventilatie is dit probleem opgelost.

Voor passagiers blijven de mondkapjes nog wel verplicht. "Buschauffeurs kunnen - nu mensen voorin instappen - instappende reizigers zonder mondkapje waarschuwen dat ze in overtreding zijn."

Begin september moeten de eerste bussen en trams met kuchschermen gaan rijden. Het gaat volgens OV-NL twee maanden duren voordat alle kuchschermen zijn geïnstalleerd.