Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het advies voor reizen naar zes Spaanse provincies maandag aangepast van geel naar oranje. Het ministerie adviseert Nederlanders er alleen naartoe te gaan als dat noodzakelijk is.

De regio Groot-Barcelona is op de kaart van het ministerie al sinds eind juli oranje, maar vanwege de toename van het aantal besmettingen met het coronavirus is de hele provincie Barcelona in de autonome regio Catalonië nu oranje. Dit geldt ook voor de naastgelegen provincie Lerida.

Ook de provincies Huesca, Zaragoza en Teruel (in de autonome regio Aragón) en de provincie Soria (in de regio Castilië en León) zijn oranje gekleurd.

Nederlandse reizigers die een van deze zes provincies hebben bezocht, worden dringend verzocht zich te laten testen bij terugkeer en uit voorzorg veertien dagen in (thuis)quarantaine te gaan.

Voor het Catalaanse gewest Segrià geldt al sinds 6 juli kleurcode oranje.

Vrijdag meldde Spanje 1.895 nieuwe besmettingen. Vooral in Baskenland, Catalonië en Aragon nam het aantal gevallen toe.

In Spanje zijn tot nu toe 314.362 personen met het coronavirus besmet geraakt. In totaal zijn er 28.503 coronapatiënten overleden.