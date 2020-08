In Brazilië is het aantal mensen dat aan de gevolgen van COVID-19 is overleden, de 100.000 gepasseerd. Dat is een verdubbeling van het aantal coronadoden binnen vijftig dagen.

Alleen in de Verenigde Staten zijn er meer coronabesmettingen (4,9 miljoen) en coronadoden (162.000) gerapporteerd.

Experts verwachten dat het aantal doden alleen maar zal toenemen in Brazilië, nu ook het aantal COVID-19-besmettingen opnieuw sterk is gestegen tot ruim 3 miljoen.

Ondanks de recordcijfers blijft de Braziliaanse regering nieuwe versoepelingen aankondigen. Zo gaan in veel steden restaurants en winkels weer open en is ook sinds 30 juli internationaal vliegverkeer weer toegestaan.

"We maken de tragedie van een wereldoorlog mee, maar het lijkt wel of Brazilië onder een collectieve verdoving staat", zegt dokter José Davi Urbaez van de Infectious Diseases Society of America. Urbaez en andere gezondheidsdeskundigen maken zich ernstige zorgen over het feit dat Brazilië nog steeds geen landelijk gecoördineerd plan heeft ingesteld tegen het virus.

Bolsonaro: 'Economische gevolgen dodelijker dan virus zelf'

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro staat erom bekend het coronavirus te marginaliseren. Hij noemde het virus meermaals "een klein griepje" en beweerde dat "de economische gevolgen van het virus dodelijker zijn dan het virus zelf".

Vorige maand liep Bolsonaro zelf het coronavirus op. Hij ging in isolatie en zei zich goed te voelen. Kort daarna maakte de president bekend hersteld te zijn van het virus. Daags na de negatieve coronatest verscheen de president weer in het openbaar tijdens een bijeenkomst met zijn achterban, zonder mondkapje.

Twee ministers van Volksgezondheid, allebei ooit werkzaam als arts, hebben ontslag genomen vanwege meningsverschillen met Bolsonaro over de aanpak van het bestrijden van het coronavirus. De huidig waarnemend minister van Volksgezondheid is een generaal van het Braziliaanse leger, en heeft de algehele oproep tot het bewaren van sociale afstand ingetrokken.

"De huidige boodschap van de Braziliaanse regering is: loop het coronavirus maar op. Als je erg ziek wordt, dan kan je naar de intensive care", aldus Urbaez.