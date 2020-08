De Verenigde Staten hebben de grens van vijf miljoen besmettingen met het coronavirus gepasseerd, blijkt zondag uit de gegevens van de Johns Hopkins University.

De VS was al langer koploper wat betreft het aantal besmettingen, gevolgd door Brazilië (3 miljoen besmettingen), India (2 miljoen) en Rusland (885.000). Daarnaast voert het land met ruim 162.000 overleden coronapatiënten ook de lijst van het grootste aantal sterfgevallen aan.

New York was in maart het epicentrum van de corona-uitbraak in de VS. In de maanden daarna verspreidde het virus zich in rap tempo over de rest van het land. De in het voorjaar ingevoerde maatregelen werden langzamerhand versoepeld. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal nieuwe besmettingen sinds juni weer sterk toeneemt.

In vergelijking met de eerste Amerikaanse brandhaarden in Washington, New York en New Jersey is het aantal coronapatiënten dat overlijdt momenteel vrij klein.

Deskundigen waarschuwen dat het dodental de komende weken sterker zal oplopen, omdat het meestal enkele weken duurt voordat een patiënt aan de gevolgen van het coronavirus overlijdt.