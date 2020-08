Het ministerie voor Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Aruba zaterdag aangescherpt vanwege een forse stijging van de coronacijfers. Voorlopig wordt aangeraden om alleen af te reizen als het echt niet anders kan.

Aruba is het vierde eiland in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden waarvoor code oranje geldt. Eerder werden reizen naar Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba al afgeraden, al is het reisadvies voor die laatste twee eilanden afgekondigd vanwege de zeer strenge coronamaatregelen die lokaal gelden.

Op Aruba steeg het aantal besmettingen deze week in relatief hoog tempo. In de laatste maanden werden om en nabij de 150 besmettingen gesignaleerd, terwijl er in de laatste dagen achtereenvolgens 39, 92 en 133 nieuwe ziektegevallen bij kwamen.

Daarmee staat het totaal nog altijd op een relatief klein aantal van 396, terwijl tot dusver drie inwoners zijn overleden. De regering probeert met extra maatregelen de verspreiding van het virus een halt toe te roepen en adviseert te allen tijde een mondkapje te dragen.

Samenscholingsverbod aangescherpt en beperkingen voor bars en cafés

Sinds deze week mogen in horecagelegenheden maximaal vier personen aan één tafel zitten. Livemuziek in bars en cafés is niet toegestaan, contactsporten zijn verboden en in openbare ruimtes geldt een samenscholingsverbod voor groepen van meer dan vier personen.

Aruba is niet het enige land dat het aantal besmettingen meer dan verdubbeld zag worden. Ook voor Sint-Maarten geldt om die reden een oranje reisadvies. Daar is het aantal besmettingen met het coronavirus sinds 16 juli verdubbeld. Ook voor Estland geldt sinds zaterdag een negatief reisadvies.

Personen die alsnog afreizen naar Aruba, Estland of een ander land met een negatief reisadvies, worden bij terugkomst geadviseerd om twee weken in zelfquarantaine te gaan. Daarnaast wordt op Schiphol een teststraat opgezet, zodat reizigers bij terugkomst in Nederland meteen getest kunnen worden op het coronavirus.