De gemeente Rotterdam gaat zaterdag en zondag alle parkeerplaatsen bij het Kralingse Bos afsluiten.

Het was vrijdag te druk in het gebied, aldus de gemeente in een verklaring. Mensen konden daardoor niet de 1,5 meter afstand houden die tijdens de coronapandemie is voorgeschreven.

Ook de Prinses Beatrixlaan, die door het bos loopt, zal worden afgesloten voor autoverkeer. Het Kralingse Bos is wel per fiets en te voet bereikbaar.

De maatregel geldt vooralsnog alleen voor zaterdag 8 en zondag 9 augustus, maar kan verlengd worden.