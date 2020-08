De GGD in Rotterdam moet net als in Amsterdam het bron- en contactonderzoek beperken, meldt de NOS vrijdag. In beide steden zijn vanwege het stijgende aantal besmettingen onvoldoende medewerkers beschikbaar om alle onderzoeken uit te voeren. Daarom is besloten dat besmette personen voorlopig zelf hun contacten moeten waarschuwen.

De GGD's kunnen door een deel van het onderzoek uit handen te geven meer bron- en contactonderzoeken uitvoeren. Deze alternatieve werkwijze is tot stand gekomen in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Er worden veel nieuwe besmettingen vastgesteld in de regio's Amsterdam en Rotterdam, waardoor de werkdruk onder de medewerkers van de GGD's is toegenomen. Ook moeten ze in het bron- en contactonderzoek steeds meer mensen bellen. Soms melden besmette personen meer dan vijftig contacten.

Daarom wordt het onderzoek "efficiënter en meer risicogestuurd" ingericht, meldt GGD Amsterdam. Nadat iemand positief test op het coronavirus, volgt een "intensief bron- en contactonderzoek" met deze persoon. De coronapatiënt waarschuwt vervolgens met behulp van een speciale instructie zelf zijn contacten.

De twee GGD's gaan zich richten op risicogroepen en risicosituaties. "Alle positieven worden uiteraard wel gebeld, er wordt alleen een korter en minder uitgebreid gesprek mee gevoerd", zegt een woordvoerder van GGD Amsterdam tegen de NOS.