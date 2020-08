De GGD van Amsterdam kan vanwege een gebrek aan personeel geen volledige bron- en contactonderzoeken meer uitvoeren, meldt de NOS vrijdagmiddag. Ook landelijk dreigt een personeelstekort. Dit komt doordat het aantal besmettingen zo hard stijgt dat de GGD's niet genoeg tijd hebben om nieuw personeel op te leiden, vertelt GGD GHOR-directeur Sjaak de Gouw in gesprek met NU.nl.

Volgens De Gouw was een personeelstekort enigszins onontkoombaar. "Wij kunnen maar driehonderd mensen per week opleiden. Als het aantal besmettingen exponentieel blijft stijgen, kruisen deze lijnen op enig moment. In Amsterdam lijkt dat te zijn gebeurd."

Het personeel van de Amsterdamse GGD zou uitgeput en overwerkt zijn. Voorlopig worden daarom alleen positief geteste personen gebeld. "Ook richten wij ons specifiek op risicogroepen en -situaties", aldus een woordvoerder in gesprek met de NOS.

In de regio's Amsterdam en Rotterdam werden in de laatste weken honderden nieuwe besmettingen gesignaleerd, de grootste aantallen in het hele land.

'GGD's mikken op vijfhonderd fte extra'

Volgens de NOS willen diverse GGD's vanwege de toename van het aantal besmettingen nieuwe werknemers aantrekken om van 1.800 fte (voltijdsbanen) naar 2.300 fte te gaan.

Uit cijfers die de omroep heeft opgevraagd, blijkt dat er momenteel voldoende werknemers zijn om per dag 750 bron- en contactonderzoeken uit te voeren. Dat is momenteel nipt voldoende, aangezien donderdag zeshonderd nieuwe besmettingen zijn waargenomen.

Als personeel terugkomt van vakantie of langer doorwerkt, kunnen duizend onderzoeken per dag worden afgerond, meldt een woordvoerder van GGD GHOR, de overkoepelende organisatie van alle GGD's in Nederland, in gesprek met de omroep.

Mogelijk wordt in de aankomende dagen meer getest op het coronavirus. Na de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) werden GGD's massaal gebeld voor het inplannen van coronatests.