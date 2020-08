Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaven donderdagavond een persconferentie over de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in Nederland. Hierbij werden enkele nieuwe maatregelen aangekondigd. In dit artikel geven we antwoord op de meest gestelde vragen die binnenkwamen op ons reactieplatform NUjij.

Horecagelegenheden moeten bezoekers gaan registreren. Hoe zit het met de registratie wanneer een groep vrienden of collega's reserveert? Moet per groepje één persoon de gegevens noteren, of echt iedereen apart? En welke contactgegevens moet je achterlaten?

Bedrijven in de horeca moeten bezoekers verplicht om naam- en contactgegevens vragen, zodat de GGD bij een eventuele besmetting in de horecagelegenheid contact kan opnemen.

Het gaat hierbij om alle bezoekers, dus niet één per gezelschap. Het achterlaten van gegevens gebeurt overigens op vrijwillige basis. Wanneer een bronbesmetting wordt vastgesteld, kunnen voorzitters van de verschillende veiligheidsregio's overgaan tot een tijdelijke sluiting van maximaal veertien dagen.

Mogen studentenverenigingen wel korte rondleidingen geven in kleine groepjes?

Studentenverenigingen mogen van het kabinet alleen fysieke activiteiten organiseren als deze nodig zijn voor de introductie van de studie. Het hangt dus af van de reden van de rondleiding.

Alle fysieke bijeenkomsten hebben een eindtijd van uiterlijk 22.00 uur. Ook mag hierbij geen alcohol worden gedronken. Voor alle activiteiten moeten de betrokken onderwijsinstelling en de veiligheidsregio toestemming geven.

Wat gebeurt of verandert er voor ons als andere landen, zoals inmiddels Finland, Nederland een risicogebied vinden?

Daar is geen algemeen antwoord op, omdat dit geheel afhankelijk is van wat het land in kwestie over Nederland besluit.

Reizigers uit Nederland kan verzocht worden in quarantaine te gaan, maar dit kan ook verplicht worden. Er zijn ook landen die reizigers uit bepaalde landen weren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt aan om hierbij voor vertrek het reisadvies van dat land te raadplegen.

Andersom geldt wel dat bij terugkomst in Nederland uit een risicoland (oranje reisadvies) een thuisquarantaine van twee weken wordt geadviseerd.

Geldt de regel dat we zoveel mogelijk thuis moeten werken ook nog steeds? Ik hoor daar Rutte niet meer over, maar over een week wil mijn werkgever dat we weer allemaal op kantoor komen werken in slecht geventileerde ruimtes.

Deze maatregel geldt nog steeds. Wie de mogelijkheid heeft om vanuit huis te werken, wordt verzocht dit te blijven doen. Dit is overigens een advies en geen verplichting, uw werkgever kan u dus wel verzoeken om op kantoor te werken. Dit moet overigens wel volgens de coronarichtlijnen gebeuren.

Daarnaast geldt dat iedereen die (milde) klachten heeft thuis moet blijven en zich moet laten testen.

Wat bedoelt de minister met jongeren? Welke leeftijdscategorie is dit precies: tot achttien jaar of vallen mensen tot dertig jaar ook nog in die categorie?

Minister De Jonge doelt hierbij op de groep van 20 tot 29 jaar. In de Kamerbrief over de ontwikkelingen van het virus schrijft hij dat een kwart van alle positief geteste personen in deze leeftijdscategorie vallen.

Waarom wordt de coronatest op de luchthaven niet verplicht gesteld voor reizigers uit landen met een oranje reisadvies?

De verplichting van de coronatest ligt juridisch lastig, wat later mogelijk tot problemen kan leiden bij een rechter. Het is volgens de minister mogelijk alleen te verplichten als er een reële verdenking van een besmetting is. Bovendien komen er dagelijks duizenden mensen aan in Nederland en is het met de huidige wetgeving lastig om al deze reizigers verplicht te testen.

Iedereen die bij de teststraat op Schiphol geen gratis coronatest wil ondergaan, wordt door het kabinet verzocht twee weken in thuisquarantaine te gaan.

Is jouw vraag nu niet beantwoord? NU.nl is in afwachting van de antwoorden van verschillende ministeries. Dit artikel wordt mogelijk later op de dag nog aangevuld.