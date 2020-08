Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) zijn "kritisch" over de wijze waarop het besluit van het kabinet tot stand is gekomen om fysieke introductieactiviteiten zoveel mogelijk te schrappen. Daarnaast zijn ze, net als Landelijke Studentenvakbond, bang dat nieuwe studenten binding met hun studiestad of -instelling gaan missen en daardoor mindere resultaten behalen.

"We zijn opgelucht dat een deel van de introductieactiviteiten door kan gaan, maar kritisch op de wijze waarop dit besluit genomen is. De minister-president heeft jongeren opgeroepen om mee te denken, maar in deze beslissing over jongeren zijn zij niet betrokken", zegt ISO-voorzitter Dahran Çoban.

Tijdens een persconferentie maakte premier Rutte bekend dat het kabinet heeft besloten dat introductieactiviteiten zoveel mogelijk online plaats moeten vinden.

Fysieke introductiebijeenkomsten mogen alleen als die kleinschalig en informatief van aard zijn. "Dat alles gebeurt zonder alcohol en met een eindtijd van 22.00 uur", aldus Rutte. Ontgroeningen zijn daarbij ook verboden.

"Er wordt nu een nationale beperking opgelegd met weinig ruimte voor maatwerk in de regio, dat gesprek zouden studenten graag aangaan", zegt Çoban.

"Ik begrijp niet zo goed waar de zorg van het kabinet richting studentenverenigingen vandaan komt", vertelt Yorick van der Heiden, voorzitter van de LKvV. "Ik ben bij studentenverenigingen geweest waar ze zich super strak aan de maatregelen hielden. Misschien nog wel meer dan in de horeca."

'Mogelijk minder motivatie door gebrek aan binding'

Freya Chiappino, vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond uit haar zorgen over het mogelijke effect op de studieresultaten van nieuwe studenten. "Als je geen binding hebt met je studiestad of hogeschool of universiteit, dan is het heel zwaar. Denk aan het studentenwelzijn, maar ook aan motivatie. Het kan daarnaast moeilijk zijn om om hulp te vragen als je elkaar nog niet hebt gezien."

Bij Van der Heiden heerst eveneens onbegrip over het landelijke besluit dat is genomen over studentenverenigingen, terwijl het kabinet op andere vlakken maatregelen lokaal of regionaal neemt.

"We vinden het raar dat dit ook geldt voor bijvoorbeeld Groningen, Enschede en Maastricht. Daar wordt studenten nu ook de kans ontnomen om kennis te maken met hun studiestad. In onze ogen was dit absoluut niet nodig."