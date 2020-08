Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kwamen terug van hun vakantie om donderdag enkele extra maatregelen in te voeren in de strijd met het weer oplaaiende coronavirus. Dit zijn de belangrijkste op een rij.

Strengere regels in de horeca

Bij een bezoek aan een horecagelegenheid wordt gevraagd of je je naam en contactgegevens wil invullen. Daarmee kan de GGD snel contact opnemen als er een besmetting is aangetroffen rond die horecagelegenheid. Daarnaast blijft het zo dat je binnen én buiten voor een plek moet reserveren, een gezondheidscheck moet ondergaan en een vaste plaats krijgt aangewezen.

Als de GGD ontdekt dat er een besmetting is bij een recreatieve instelling zoals een horecaonderneming, bioscoop, pretpark, theater of museum, dan wordt deze instelling door de veiligheidsregio voor maximaal veertien dagen gesloten.

59 Premier Rutte geeft toelichting op de nieuwe maatregelen voor de horeca

Regionaal mogelijk extra maatregelen

De voorzitters van de veiligheidsregio's mogen op lokaal en regionaal niveau maatregelen nemen om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen.

Zo kunnen zij de openingstijden van de horeca beperken, een mondkapjesplicht invoeren zoals dat nu al gebeurd in delen van Amsterdam en Rotterdam, of locaties sluiten zoals parken, winkelcentra of parkeergelegenheden.

40 Rutte: 'Hartstochtelijk zingende Feyenoord-fans tegen de regels'

Teststraat op Schiphol, quarantaine-controle

Reizigers die uit risicogebieden (landen met een oranje reisadvies) komen, moeten bij thuiskomst veertien dagen in quarantaine. Dat moesten ze al, maar nu krijgen ze een telefoontje van de GGD om hen eraan te herinneren en te controleren. Verder wordt reizigers dringend gevraagd zich te laten testen, ook als ze (nog) geen klachten hebben. Daarvoor zal er op Schiphol en later ook op andere luchthavens een teststraat worden ingericht.

Ook bij een negatieve test moeten reizigers nog steeds veertien dagen in quarantaine, omdat ze misschien na de test pas besmettelijk worden.

60 Dit verandert er als je met het vliegtuig terugkomt van vakantie

Introductieweken studenten

Studentenverenigingen moeten hun introductieactiviteiten online organiseren, dus er mogen geen ontgroeningen plaatsvinden. Alleen als die activiteiten direct zijn verbonden aan de studie of aan sport, mogen er fysieke bijeenkomsten voor kleine groepen worden georganiseerd, waarbij geen alcohol mag worden geschonken en er een eindtijd is van 22.00 uur.

68 Introductieweek vooral online, zonder drank, eindtijd 22.00 uur

Bestaande maatregelen blijven gelden

Daarnaast gelden uiteraard alle maatregelen die tot nu toe zijn ingevoerd, inclusief de basisregels die voor iedereen overal gelden: