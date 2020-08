Minister-president Mark Rutte heeft jongeren donderdagavond tijdens een persconferentie dringend verzocht om niet bij ouderen of kwetsbaren op bezoek te gaan als ze zich onlangs niet aan de coronamaatregelen hebben gehouden. "Dat risico mag je niet nemen", aldus de premier.

Rutte benadrukte daarbij dat jongeren niet alleen een verantwoordelijkheid voor zichzelf hebben, maar ook voor anderen.

"Te veel mensen zitten te dicht op elkaar, vooral jongeren", aldus de minister-president. "Tegen hen zeg ik: als te veel van jullie de regels aan je laars lappen, ben je een gevaar voor je ouders, grootouders en iedereen om je heen. Corona is niet voorbij, het is geen grap en het is oerstom om te doen alsof dat wel zo is."

Rutte hield de persconferentie samen met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) omdat het aantal coronabesmettingen de laatste weken snel toeneemt.

Een groot deel van die besmettingen is volgens de premier toe te schrijven aan "verjaardagen of etentjes met vrienden". Rutte riep op om de maatregelen als de anderhalvemeterregel, handen wassen en thuisblijven en testen bij klachten in acht te nemen.

De Jonge: 'We moeten de discipline hervinden'

Minister De Jonge benadrukte nog maar eens het belang van het laten testen bij klachten en de quarantaineplicht die daarbij hoort. "Ik ben echt geschrokken van wat de GGD's zeggen over het bron- en contactonderzoek. In maart was dat onderzoek nog redelijk beperkt. Mensen hebben nu tientallen contacten, die dan ook nog eens niet de telefoon opnemen, bij wijze van spreken."

"Als mensen enerzijds klagen dat het onderzoek te lang duurt en anderzijds niet meewerken, dan zijn we niet goed bezig. Vandaar de strenge toon, want we moeten de discipline hervinden", aldus de minister.

Rutte noemde het een "gevaarlijke opmars" waaraan het coronavirus in Nederland bezig is. "We dreigen de winst te verspelen die we hebben geboekt."

Later voegde hij daar nog aan toe: "Er is nog geen sprake van een tweede golf, zo erg is het nog niet. Maar we moeten absoluut voorkomen dat die tweede golf er komt en dat kan alleen als iedereen meewerkt."