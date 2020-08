Het kabinet wil uiterlijk eind volgende week een teststraat op Schiphol inrichten voor reizigers uit risicogebieden die op de luchthaven landen. Dat liet minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid donderdag weten tijdens een persconferentie.

Het is geen verplichting, maar reizigers uit risicogebieden wordt gevraagd om zich te laten testen, ook bij geen klachten. "We willen zeker weten dat mensen geen virus in hun koffer meenemen", aldus De Jonge.

Reizigers uit risicogebieden, landen met een oranje of rode kleur, moeten bij terugkomst sowieso twee weken thuisblijven en zich laten testen. De GGD's gaan reizigers nabellen om te kijken of ze zich daar aan houden.

"Een quarantaineplicht valt wettelijk niet mee", zegt De Jonge, en hij ziet ook obstakels in de uitvoering ervan. "Maar gebruik je gezonde verstand. Als een werkgever via sociale media ziet dat een collega net terug is van vakantie in een oranje land, dat hij dan zegt: 'Wat doe je hier? Ga naar huis!'"

Het testen op Schiphol wordt niet verplicht, maar dat komt volgens De Jonge omdat dat op basis van de huidige wetgeving niet kan. De Jonge kijkt "met een schuin oog" naar Duitsland waar ze dat wel hebben aangekondigd.

Na Schiphol zal later ook op andere locaties een teststraat worden ingericht voor reizigers uit risicogebieden, zoals op Eindhoven Airport.