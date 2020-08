Premier Mark Rutte heeft tijdens een speciaal ingelaste persconferentie met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) jongeren opgeroepen zich te blijven houden aan de coronamaatregelen. Ook worden de maatregelen in de horeca aangescherpt. Stel op reactieplatform NUjij jouw vraag over deze veranderingen.

Is er iets onduidelijk of wil je meer weten over de verscherpte maatregelen? Stel je vraag onder dit artikel op NUjij. De belangrijkste en meestgestelde vragen proberen we zo snel mogelijk te beantwoorden in een nieuw artikel.