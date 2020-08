De horeca moet de contactgegevens van bezoekers voortaan verplicht registreren. Op deze manier kan de GGD snel met de bezoekers in contact komen als ze in beeld komen bij een bron- en contactonderzoek. Dat zegt premier Mark Rutte donderdagavond tijdens een persconferentie over het coronavirus.

Verder moet een horecazaak maximaal twee weken dicht als er een bronbesmetting is vastgesteld. Dat geldt ook voor musea, bioscopen pretparken en andere recreatieve instellingen.

"In de horeca verslapt het naleven van de regels", aldus Rutte. "Mensen kunnen nog steeds uit eten en naar een terras, maar overal geldt: zitten op een vaste plek, vooraf reserveren en een gezondheidscheck."

Alle bezoekers moeten hun naam en contactgegevens achterlaten. Het gaat hierbij om personen die zowel binnen als buiten zitten. De omvang van de horecazaak speelt hierbij geen rol.

Praat mee op NUjij Ben jij eigenaar van een horeca-onderneming? Vertel dan op ons reactieplatform NUjij wat deze verscherpte maatregel voor jouw bedrijf betekent.

'We moeten meewerken aan het bron- en contactonderzoek'

Volgens de premier kan een tweede golf alleen worden voorkomen als iedereen meewerkt. "In Goes en Hillegom zag je dat de aanpak werkt", zegt hij. Hiermee verwijst Rutte onder meer naar de uitbraak van COVID-19 onder bezoekers van een café.

"Wij moeten ons met zijn allen aan de regels houden en meewerken aan het bron- en contactonderzoek. Als het virus dan toch nog ergens opflikkert, kunnen we het dan uittrappen."

De persconferentie werd dinsdag onverwachts aangekondigd vanwege de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in Nederland. Diezelfde dag meldde het RIVM dat in zeven dagen tijd 2.588 mensen positief waren getest: een verdubbeling ten opzichte van de week daarvoor.

Zowel Rutte als De Jonge braken vroegtijdig hun vakantie af om het land een update te geven over het stijgende aantal besmettingen.